La televisió dels Godó segueix donant pèrdues

PwC, l'auditor de la cadena de televisió 8tv ha donat un toc d'atenció per les contínues pèrdues econòmiques i considera que s'ha sobrevalorat la capacitat del medi per generar beneficis.





La primera cadena privada de Catalunya va finalitzar l'exercici 2017 amb unes pèrdues de 6,1 milions d'euros, una xifra semblant a la de 2016.





En total, la TV dels Godó acumula fins a 40 milions d'euros des que va començar la seva emissió en 2001.





Segons la informació del Registre Mercantil, PwC qüestiona la comptabilitat i diu que "considerant l'evolució dels resultats de la Societat, la recuperació dels esmentats actius per impost diferit no es pot concloure que sigui probable i, en conseqüència, l'epígraf d'actius per impost diferit es troba sobrevalorat".