L'edició balear de l''Ara' no aixeca cap

L'edició catalana del diari 'Ara' no aconsegueix beneficis econòmics des de la seva creació el 2013, per la qual cosa l'empresa ha subscrit una nova ampliació de capital d''Ara Balears.





A diferència de les anteriors ampliacions de capital, que estaven orientades a donar cabuda a nous accionistes, aquesta quarta ampliació contempla també un préstec participatiu de la capçalera 'Ara'.





Segons consta en el Registre Mercantil, l'ampliació està valorada en 13.500 euros i eleva el capital social de la companyia fins als 131.000 euros.





'Ara Balerars' es va fundar per tal de substituir el 'Diari de Balears' del Grup Serra, que va decidir tancar l'edició impresa després de vint anys de trajectòria als quioscos.





'Ara Balears' va facturar a 2016 755.361 euros i va perdre 131.314 euros.





En l'actualitat, 'Ara' té més del 50 per cent de l'accionariat i, segons fonts coneixedores de l'operació, els directius del grup estan disposats a reduir el percentatge fins a un 40 o un 30 per cent per donar cabuda a nous inversors.