La Generalitat advoca per reduir impostos als que reciclin

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha advocat per reduir impostos als que portin a terme bones pràctiques de reciclatge i selecció de residus, en un gest per assolir les taxes del 60% el 2020, com preveu una directiva de la UE.





Calvet ha defensat portar aquest debat al si dels ajuntaments catalans, sense necessitat de retardar a després de les eleccions municipals previstes per a la primavera de 2019.





Preguntat per aquesta qüestió, ha observat: "No hem de deixar de treballar mai, per tant proposarem legislació general i mesures perquè els ajuntaments les acullin".





"Aquests consistoris que les acullin, encara que estiguin en l'últim any de legislatura, estaran avançant cap a unes millors ciutats i millor país", ha subratllat el titular de Territori i Sostenibilitat.





En una entrevista a Europa Press, ha defensat la importància de "començar a incentivar" el reciclatge i premiar els veïns que ho facin bé amb aquest tipus de mesures, a més de les campanyes de difusió.