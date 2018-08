La Generalitat nega que hi hagi violència a Catalunya i només veu "casos anecdòtics"

La portaveu del Govern català, Elsa Artadi, ha negat aquest dimarts que a Catalunya hi hagi violència al carrer, i ha dit que només hi ha hagut "casos anecdòtics que no representen ni l'independentisme ni a la gent que està en contra de la independència" .





En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, ha lamentat que hi hagi "informacions falses" sobre una violència inexistent, segons la seva opinió, i ha criticat que l'únic que busquen aquestes informacions és donar suport a les acusacions que pesen contra els presos sobiranistes .





També ha apel·lat a la responsabilitat de tots els líders polítics catalans per no polititzar ni intentar treure rèdit polític dels casos que la Generalitat veu anecdòtics, i ha reivindicat que a la societat catalana sempre ha hagut "diversitat d'opinions" sense que això hagi generat problemes.