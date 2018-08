30 personatges en un de sol: Bruno Oro estrena comèdia al Teatre Capitol

El Teatre Capitol de Barcelona acollirà la comèdia dramàtica futurista 'Immortal', a partir del 12 de setembre, una obra protagonitzada per Bruno Oro i que reflexiona sobre la immortalitat amb la dramatúrgia de Marc Angelet i Alejo Levis.





L'obra, que se situa en l'any 2319, es pregunta sobre coses bàsiques de la vida, vistes des d'un nou paradigma vital, sense por a la mort, ha informat la productora Hause&Richman aquest dimarts en un comunicat.





Es tracta d'una representació en la qual Or es desdobla en diferents personatges que gaudeixen, pateixen i s'enfronten a la immortalitat, i també interpreta la pròpia Mort, que ara és eterna, a més de a si mateix.





L'obra es pregunta sobre si l'amor és per sempre, si les persones estan preparades per a ser eternes, a través de les històries d'un pare de família, un jove estudiant i un home separat, en un viatge per "els clarobscurs d'una vida que mai s'acaba".





Després d'algunes funcions a Barcelona, 'Immortal' arriba a la Sala-2 del Capitol i també estarà present al festival Temporada Alta, al Teatre Auditori Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols i al Teatre Bescanó.