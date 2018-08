CSIF denuncia temperatures insuportables a la comissaria de la Guàrdia Urbana de Tarragona

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha denunciat les males condicions en què es troben els agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona. A la comissaria de la localitat, el sindicat retreu que l'equip de refrigeració no ha funcionat mai correctament i que s'espatlla constantment.





A finals de juliol, una avaria va provocar que durant tres dies no funcionés cap dels aparells i s'aconseguissin temperatures de fins a 32 graus.





El sindicat explica el cas d'una dona embarassada que fa pocs dies anava a posar una denúncia i que va haver de sortir de les dependències perquè era impossible romandre en elles. Aquest nou episodi d'avaries demostra el veritable estat de la comissaria de la Guàrdia Urbana de Tarragona de l'avinguda Arquebisbe Pont i Gol, estrenada el 2013 i el cost oficial va ser de 7 milions d'euros.





La normativa actual impedeix que els treballadors estiguin en centres laborals amb temperatures superiors als 26 graus, però aquest centre de treball no compleix aquestes normatives ja que durant tot el dia pateix temperatures superiors a les estipulades, causant en els treballadors estrès tèrmic.





A tot això, el sindicat comenta el mal estat general en què es troba l'edifici sencer: humitats i goteres, elements de seguretat que mai han funcionat o que ho han deixat de fer i no s'han arreglat, cel·les que no compleixen la normativa, etc.