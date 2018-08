El Govern central converteix l'aprovació dels pressupostos en una arma electoral

El Govern central està determinat a presentar un projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2019 abans de final d'any, preferiblement al novembre, indiquen fonts de l'Executiu. Es obriria així la possibilitat que estiguessin aprovats al febrer, abans de la precampanya de les municipals i autonòmiques de maig.





El desig del president, Pedro Sánchez, és que aquests pressupostos es facin amb el sostre de despesa elaborat pel seu gabinet, que preveuen 6.000 milions d'euros més de despesa no financer que els comptes de 2018 aprovades per l'Executiu de Mariano Rajoy.





El problema és que l'acord sobre el sostre de despesa aprovat pel Consell de Ministres de Sánchez va ser rebutjat al juliol pel Congrés i, tot i que Sánchez intenti de nou l'aval de la cambra baixa, el PP podria vetar-los de manera irreversible al Senat --on té majoria absoluta-- gràcies a una reforma que Rajoy va dur a terme el 2012 de la Llei d'Estabilitat Pressupostària.





Per tornar a la situació anterior en què el veto del Senat no sigui definitiu i que el Congrés tingui capacitat per aixecar-lo, el PSOE, amb el suport de Units Podem, Compromís i ERC, ha registrat una proposició de llei per modificar la Llei de estabilitat pressupostària, l'única que atorga aquesta capacitat de veto irreversible al Senat, que no el té sobre cap altra, tampoc la de Pressupostos.





Si la reforma es porta a terme dins dels terminis disponibles, el pressupost del pròxim exercici podrà incrementar el seu sostre de despesa.





EL PP ES PASSA AL BLOQUEIG





Pablo Casado, líder del Partit Popular, ha anunciat que va a bloquejar els pressupostos amb la seva majoria al Senat i han contactat amb Ciutadans per demanar un informe jurídic sobre la reforma de la Llei d'Estabilitat proposada pel PSOE.





Els populars confien que la majoria que suma amb Cs a la Mesa del Congrés els permeti retardar l'acció de govern de Sánchez. D'aquesta manera, arruinarien l'intent de Sánchez de tirar endavant els comptes públics de 2019 i d'usar-les com trampa electoral.