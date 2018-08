Els polèmics acudits sobre gitanos de Rober Bodegas

Quins són els límits de l'humor (si és que n'hi ha algun)? No és que anem a resoldre aquesta quimera en poques línies, però els acudits sobre gitanos de Rober Cellers han reobert de nou l'etern debat sobre llibertat d'expressió versus ofenses injustificables.





El còmic gallec va realitzar recentment unes bromes basades en estereotips sobre els gitanos, com el seu major criminalitat o els seus costums conjugals. Després dels acudits (que a jutjar per les rialles de l'audiència, van ser ben acollits) diferents associacions han criticat durament les paraules de Cellers per considerar-les racistes, estigmatitzadores i potser constitutives d'un delicte d'odi.





El mateix humorista va publicar en el seu compte de Twitter un missatge de disculpa per a qui pogués haver-se sentit ofès.





El que està clar és que els acudits de Cellers han reobert el debat sobre la llibertat d'expressió a Espanya. Després dels casos de Valtónyc, de Zapata o de Cassandra Vera, s'ha parlat molt sobre si l'humor ha de deixar fora a col·lectius històricament marginats o successos que poden causar dolor a persones concretes.





Segueix sent una qüestió difícil. Mireu el vídeo de Cellers i treguin les seves pròpies conclusions.