David Ferrer penja la raqueta

El tennista espanyol David Ferrer ha confessat, després de finalitzar el seu últim partit de Grand Slam, que es queda amb les coses bones, sense "dramatitzar", perquè tot i no haver acabat el partit de primera ronda de l'US Open per un problema muscular , aquesta retirada no "entelar" la seva carrera.





"No vull dramatitzar, perquè la retirada d'avui no va a entelar la meva carrera. He donat bon nivell de tennis, he tingut l'oportunitat de jugar a la central amb Nadal, m'he trencat el soli i ho accepto. Em quedo amb el bo , si alguna cosa he après dels meus derrotes és a dir portar-ho millor, és amb el més content em quedo sobretot al final de la meva carrera ", va confessar després del partit.





L'últim partit en un 'gran' del tennista de Xàbia va ser en primera ronda de l'Open dels Estats Units, a la pista central contra el seu compatriota i amic Rafa Nadal. Quan el marcador afavoria el manacorí 6-3 en el primer set i Ferrer es va posar per davant 3-4 en el segon, va sentir uns "fuetades" que li van impedir continuar.