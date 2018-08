L'Associació Espanyola Contra el Càncer organitza un campament per a nens que viuen la malaltia a casa

L'Associació Espanyola Contra el Càncer (Aecc) de Catalunya ha organitzat unes colònies gratuïtes del 2 al 6 de setembre per 46 nens d'entre 7 i 17 anys amb un pare o mare pateix càncer.





En un comunicat aquest dimarts, l'entitat ha explicat que aquestes colònies es faran a la casa Castell de Fluvià a Santa Maria de Palautordera (Barcelona) i tenen l'objectiu que els participants gaudeixin "d'un espai de diversió on poder parlar amb altres companys que viuen la mateixa situació ".





La coordinadora de l'àrea de programes i serveis de la Aecc-Barcelona, Teresa López, ha assegurat que les colònies "sorgeixen a partir de les necessitats que tenen els pares sobre com tractar la malaltia amb els nens", de manera que les veu com una oportunitat perquè els nens ho entenguin de la millor manera possible.