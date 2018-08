Fumar i beure danya les artèries des dels 17 anys

Les artèries dels adolescents que beuen alcohol i fumen, fins i tot de forma molt ocasional, ja comencen a endurir-als 17 anys, un problema que prediu posteriors condicions cardíaques com atacs i accidents cerebrovasculars, segons una investigació de la University College de Londres (Regne Unit).





Les troballes, publicades aquest dimarts a la revista 'European Heart Journal', també van mostrar que una combinació d'alt consum d'alcohol i tabaquisme estava relacionada amb un dany arterial encara més gran en comparació amb el fet de beure i fumar per separat.





Els investigadors van analitzar dades de 1.266 adolescents de 'Children of the 90s', l'estudi longitudinal 'Avon de Pares i Nens (ALSPAC)' de Regne Unit, durant un període de cinc anys entre 2004 i 2008.





"Trobem que, en aquesta gran cohort britànica, beure i fumar en l'adolescència, fins i tot a nivells més baixos en comparació amb els reportats en estudis d'adults, s'associa amb rigidesa arterial i progressió de l'aterosclerosi. No obstant això, també vam descobrir que si els adolescents deixaven de fumar i beure durant l'adolescència, les seves artèries tornaven a la normalitat, el que suggereix que hi ha oportunitats per a preservar la salut arterial des de molt jove", explica l'autor principal, el professor John Deanfield.





Els participants van proporcionar detalls dels seus hàbits de fumar i beure als 13, 15 i 17 anys. La rigidesa es va avaluar utilitzant un dispositiu Vicorder per mesurar la velocitat de l'ona de pols carotidi-femoral (la velocitat a la qual el pols arterial es propaga a través del sistema circulatori). A més, van registrar la quantitat de cigarrets que havien fumat alguna vegada i es van agrupar per intensitat de 'baix' (0-20 cigarrets) a 'moderat' (20-99 cigarretes) o 'alt' (més de 100 cigarrets). L'exposició al tabaquisme dels pares també es va avaluar mitjançant qüestionaris.





Els adolescents en el grup de fumadors d''alta intensitat' van tenir un augment relatiu de 3,7 per cent en la rigidesa de les seves artèries, mesurat per l'augment mitjà en la velocitat de l'ona de pols, en comparació amb aquells en el grup d'intensitat de fumar 'baix'.





Els participants també van proporcionar l'edat en què van començar a beure alcohol i la freqüència i intensitat del consum d'alcohol per mes. Els bevedors d'intensitat forta, mitjana i lleugera es van definir com a consumidors de més de 10 begudes, entre 3 i 9 begudes i menys de dues begudes, respectivament, en un dia típic en què bevien alcohol. Una beguda equival a vuit grams d'alcohol (aproximadament un terç d'una pinta de cervesa).





Aquells que tendien a beure en excés (prendre més de 10 begudes en un dia típic de consum de begudes alcohòliques amb l'objectiu d'embriagar) van tenir un augment relatiu del 4,7 per cent en la rigidesa de les seves artèries. Els participants en el grup d'alt consum tant de tabac com d'alcohol van tenir un augment relatiu de 10,8 per cent en la rigidesa de les seves artèries en comparació amb aquells que mai havien fumat i consumidors amb baix consum d'alcohol.





"L'edat a la qual els participants van començar a beure alcohol no es va associar amb la salut arterial, el que suggereix que la durada de l'exposició podria no ser tan important a aquesta edat. A més, no es va trobar cap efecte beneficiós del baix consum de alcohol pel que fa a la salut arterial ", conclouen els investigadors.