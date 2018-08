El FC Barcelona cedeix a Alcácer al Borussia Dortmund

El davanter internacional espanyol del FC Barcelona Paco Alcácer jugarà cedit aquesta temporada al Borussia Dortmund alemany, que pagarà la fitxa íntegra del jugador i dos milions d'euros al club blaugrana, amb una opció de compra per 23 milions i cinc en variables, va anunciar el club blaugrana a la seva web oficial.





El davanter valencià de Torrent, que complirà 25 anys abans de final de mes, es marxa cedit un any al conjunt de Lucien Favre, de la Bundesliga alemanya, on coincidirà amb l'espanyol Sergio Gómez.





L'equip de la regió de Renània del Nord-Westfàlia, a més de pagar la fitxa del jugador i els dos milions d'euros al Barcelona, acorda una opció de compra de 23 milions d'euros, més cinc en variables. No obstant això, el Barcelona es guarda un dret de tempteig. També, el Barcelona guanyaria el 5 per cent de plusvàlua d'una futura venda del davanter per part del Borussia a un tercer equip.





Amb 24 anys, Alcácer viurà la seva primera aventura fora d'Espanya. Després de formar-se en les categories inferiors del València i romandre quatre temporades en el primer equip -amb una cessió entre mitjanes al Getafe CF en el curs 2012 / 13-, va fitxar pel Barcelona per a la temporada 2016-17. Amb el Barça compta 50 partits, 15 gols i quatre títols: una Lliga, dues Copes del Rei i una Supercopa d'Espanya.





Amb la selecció absoluta, després de guanyar dos Europeus sub-19 seguits (2011 i 2012), va debutar amb 21 anys al setembre de 2014. Ha participat en 13 trobades i marcat sis gols. Els seus últims minuts van ser davant Romania al març de 2016, abans de fitxar pel Barcelona.