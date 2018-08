Reconstrucció digital de les neurones de rosa mosqueta en el cervell humà/Tamas lab, University of Szeged





Neurocientífics de la Universitat de Szeged (Hongria) i l'Institut Allen (Estats Units) han descobert un nou tipus de cèl·lula cerebral humana que mai s'havia vist abans en ratolins ni animals ni en éssers humans.





Les han anomenat 'neurones de rosa mosqueta' perquè, per aquests investigadors, el paquet que l'axó de cada cèl·lula cerebral forma al voltant del centre de la cèl·lula sembla una rosa després d'haver desprès els pètals.





"Una de les preguntes més intrigants sobre el cervell humà és també una de les més difícils de respondre pels neurocientífics: què diferencia als nostres cervells dels d'altres animals? Realment no entenem el que fa especial al cervell humà. Estudiar les diferències a nivell de cèl·lules i circuits és un bon lloc per començar, i ara tenim noves eines per fer això ", assenyala Ed Lein, un dels responsables de l'estudi, les troballes s'han publicat a la revista 'Nature Neuroscience'.





L'estudi no ha demostrat que aquesta cèl·lula cerebral especial sigui exclusiva dels humans, però el fet que no hi hagi en els rosegadors és "intrigant" per als investigadors, i afegeix aquestes cèl·lules a una llista de neurones especialitzades que poden existir només en humans o només en cervells de primats.





Els responsables de l'estudi encara no entenen el que aquestes cèl·lules podrien estar fent en el cervell humà, però la seva absència en ratolins apunta "el difícil que és modelar les malalties del cervell humà en animals de laboratori".





Un dels propers passos immediats de l'equip és buscar 'neurones de rosa mosqueta' en mostres cerebrals post mortem de persones amb trastorns neuropsiquiàtrics, per comprovar si aquestes cèl·lules especialitzades poden alterar en malalties humanes.





En el seu estudi, van usar mostres de teixit de cervells post mortem de dos homes de 50 anys que havien mort i van donar els seus cossos per investigar. Van prendre seccions de la capa superior de l'escorça, la regió més externa del cervell que és responsable de la consciència humana i moltes altres funcions que considerem úniques per a la nostra espècie. És molt més gran, en comparació amb la mida corporal, que en altres animals. "És la part més complexa del cervell, i generalment s'accepta que és l'estructura més complexa de la naturalesa", afegeix Lein.