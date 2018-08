Nova unitat per a menors amb trastorns mentals a Barcelona

Barcelona ha obert la primera unitat terapèutica educativa i residencial per a infants i joves amb trastorns de salut mental a Espanya, amb una capacitat per a 30 menors, amb l'objectiu de empoderar i dotar-los d'eines, amb estades d'un màxim de 18 mesos.





Acompanya'm, que funciona des de l'abril al Monestir de Valdonzella de Barcelona gestionada per l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, és un dispositiu conjunt de les conselleries de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies, els consellers Alba Vergés i Chakir el Homrani han visitat aquest dimecres.





La unitat es dirigeix a menors amb trastorn mental greu o persistent en el temps i que comporta una repercussió significativa en les seves relacions psicosocials o que presenten risc de desenvolupar un trastorn mental.





Aquest dimecres, els consellers Vergés i El Homrani han explicat que al centre, que ara acull 16 menors de 13 a 17 anys, hi haurà un "percentatge important" de nens i joves tutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'adolescència (Dgaia), però també d'altres que no ho són.





De les 30 places disponibles, 25 estan destinades a menors sota la tutela de la Dgaia i les cinc restants a nens i adolescents que poden ser derivats per dispositius de les dues conselleries, amb una perspectiva preventiva.





45 PROFESSIONALS





L'equip d'atenció del centre està format per 45 professionals de diferents col·lectius especialitzats en salut mental i de l'entorn educatiu: psiquiatres, psicòlegs, infermeres i auxiliars d'infermeria, treballadors socials, educadors socials i mestres.





A Catalunya, el 4,7% de la població menor de 18 anys ha estat atesa en algun centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ), uns 65.221 nens, i d'aquests menors un de cada vuit té un diagnòstic de trastorn mental greu .