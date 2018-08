Espanya, líder mundial de trasplantaments i donacions per 26 any consecutiu

Espanya, amb 2.183 donants i 5.261 òrgans trasplantats en 2017, torna a revalidar per vintè sisè any consecutiu el seu lideratge mundial en trasplantaments, amb una taxa de 47,0 donants per milió de població (pmp).





Així, l'any passat va aportar el 19,2 per cent de totes les donacions d'òrgans a la Unió Europea i el 6,4 per cent de les registrades al món, tot i que amb prou feines representa el 9,1 per cent de la població europea i el 0,6 per cent de la mundial.





Aquestes són les principals conclusions de les últimes dades recollides pel Registre Mundial de Trasplantaments, que gestiona l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) des de fa 12 anys en col·laboració amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS).





Com a novetat, incorpora per primer cop a la base de dades la variant de gènere. Segons les dades de 2017, procedents de 57 països, 6 de cada 10 donants vius de ronyó i 4 de fetge són dones.





D'acord amb els resultats, s'eleven a 135.860 el total d'òrgans trasplantats a tot el món en l'últim any. Aquesta xifra suposa un augment del 7,25 per cent respecte a l'any anterior: 126.670. D'ells, 89.823 van ser de ronyó (40,2% de donant viu) 30.352 de fetge (19,8% de donant viu), 7.626 de cor, 5.497 de pulmó, 2.342 de pàncrees i 220 d'intestí.





Aquests trasplantaments van ser possibles gràcies a 34.096 donants morts, davant els poc més de 31.000 comptabilitzats l'any anterior, el que representa un increment d'un 3,3 per cent. A ells s'afegeixen les 42.154 persona