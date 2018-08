ERC i JxCat enterren la destral de guerra abans de la Diada

ERC i JxCat fan una treva. Les dues formacions han mantingut aquest estiu converses per canalitzar la crisi de la suspensió dels diputats investigats pel procés sobiranista i les negociacions van ben encaminades per tancar un acord aviat, segons fonts coneixedores.





"Les negociacions estan encaminades, però no tancades", han explicat les mateixes fonts que confien que l'enteniment acabarà arribant.





Altres fonts de la negociació coincideixen que encara no s'ha tancat l'acord, però no veuen "una alternativa que no sigui arribar a un pacte" amb vista al pròxim ple, fixat per al 2 d'octubre --el Debat de Política General-- .





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha dit aquest dimecres que "la qüestió s'ha solucionat" tot i que no no ha volgut concretar encara l'acord per lleialtat cap a les parts, i ha garantit que les relacions entre els dos socis del Govern són bones .





Al juliol, els lletrats del Parlament van recomanar a través d'un informe substituir temporalment als diputats suspesos per membres de la seva llista.





ERC va acceptar la proposta, però JxCat voler excloure l'expresident Carles Puigdemont de la mesura, el que va provocar el desacord entre els dos grups, que es va traslladar a la Mesa del Parlament i va provocar que Torrent desconvoqués en últim ple del curs polític, per evitar que els acords assolits a la Cambra poguessin ser objecte de recurs i suspesos.





En aquella ocasió JxCat va assegurar que havia arribat a un acord amb ERC, però aquest pacte no va arribar a produir-se i la crisi entre els dos grups es va escenificar en un dur encreuament de declaracions que ara els grups volen redirigir abans d'arribar al ple.