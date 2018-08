Alex Salmond deixa el SNP després d'una denúncia d'assetjament sexual

L'antic ministre principal d'Escòcia Alex Salmond ha anunciat aquest dimecres que abandona el Partit Nacional Escocès (SNP), que va liderar durant dues dècades, dies després de sortir a la llum denúncies d'assetjament sexual en contra seu.





Salmond ha negat les acusacions i ha emprès accions legals contra l'administració de l'SNP que un cop va dirigir per la manera en què ha gestionat les queixes en contra seu.





Força motora del referèndum per a la independència d'Escòcia celebrat el 2014, Salmond segueix sent una figura popular.





L'antic ministre principal ha dit que ha pres la decisió per protegir l'SNP dels seus oponents i evitar qualsevol divisió interna si hagués de ser suspès del partit.





"No vaig entrar en política per facilitar atacs de l'oposició contra l'SNP i, amb la represa del Parlament la setmana que ve, he presentat la meva renúncia per evitar aquesta línia d'atac de l'oposició", ha explicat en una declaració.





Salmond ha precisat que sol·licitarà reingressar al partit si guanya la seva acció legal. Al mateix temps ha llançat una campanya per recaptar 50.000 lliures per ajudar a pagar les seves costes legals contra el Govern escocès per la seva gestió de les denúncies per assetjament sexual en contra seu.





STURGEON





Nicola Sturgeon, la seva successora al capdavant del SNP i actual ministra principal, ha rebut pressions dels partits d'oposició perquè se suspengués la pertinença de Salmond mentre s'investigaven les denúncies.





Sturgeon ha assenyalat que sent "una gran tristesa per tota aquesta situació" però que entén per què Salmond ha decidit dimitir. La ministra principal ha afirmat que la batalla d'Escòcia per la independència és \ "més gran que cap persona".