El càmera de Telemadrid agredit en la concentració de Cs pesenta denúncia

El càmera de Telemadrid ha presentat aquest dijous una denúncia per l'agressió que va patir la tarda d'aquest dimecres a la concentració convocada per Cs al parc de la Ciutadella de Barcelona de rebuig a una altra agressió a una dona dissabte al mateix lloc quan retirava llaços grocs.





El periodista ha presentat la denúncia aquest dijous al matí davant els Mossos d'Esquadra.





L'agressió es va produir quan uns concentrats van tirar de la càmera que portava a l'espatlla el periodista, que se'ls va encarar i també els va dir que era de Telemadrid, i almenys un dels activistes li va pegar al cap amb la mà.





CONDEMNA





D'altra banda, els Comitès de Telemadrid, Tv3 i Catalunya Ràdio han emès un comunicat conjunt en el qual condemnen "rotundament la intolerable agressió" soferta ahir per un operador de càmera que cobria per Telemadrid la manifestació a Barcelona.





"És inadmissible que es vulgui justificar la violència contra aquest treballador amb l'excusa absurda que se li va confondre amb un càmera de Tv3. L'assetjament i la persecució als mitjans de comunicació s'ha convertit ja en un problema de seguretat per als equips que cobreixen informacions al carrer", afegeix el comunicat.





Els comitès assenyalen que "l'agressió al càmera de Telemadrid pel fet de ser confós amb un càmera de Tv3 parla per si sola" i destaquen que en l'últim any han proliferat els insults i agressions a treballadors dels mitjans en general, s'han atacat seus i unitats mòbiles i s'han interromput i boicotejat les connexions en directe tant de mitjans de comunicació públics com de diversos mitjans privats.





"Els treballadors de la informació hem d'exercir el nostre treball amb llibertat i normalitat per garantir el dret de la ciutadania a la informació. A Catalunya, a Madrid i en qualsevol part i exigim als responsables polítics que deixin d'alimentar una confrontació partidista que repercuteix molt perillosament en contra els treballadors dels mitjans", conclou.