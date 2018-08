El judici del fetge d'Abidal, cada vegada més a prop de reobrir-se

L'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) s'ha personat com a acusació particular i s'ha sumat a la petició de la Fiscalia perquè es reobri la investigació judicial sobre el trasplantament de fetge de l'exjugador del FC Barcelona i actual secretari tècnic del club, Eric Abidal .





Segons ha informat la institució, que ja va avançar que prendria aquesta mesura, pretén d'aquesta manera que "s'aclareixin definitivament tots els aspectes del trasplantament del senyor Abidal, per considerar que el sistema de trasplantaments és part afectada en aquest procés, per transparència, compromís amb la ciutadania i per descartar qualsevol tipus de dubte sobre la seva legalitat ".





L'ONT recorda que al seu dia va realitzar una completa recerca en l'àmbit de les seves competències clínic-sanitàries, és a dir, pel que fa a l'actuació del centre i de l'equip assistencial, en la qual no es va detectar cap irregularitat.





Alhora, la Conselleria de Salut de la Generalitat va realitzar una inspecció d'urgència en la qual tampoc es van identificar indicis d'actuacions irregulars ni en l'actuació del centre ni a la de l'equip.





No obstant això, precisa que, en estar limitades les seves competències a l'àmbit clínic-sanitari i donada la gravetat del contingut de les escoltes telefòniques, l'ONT es va posar a disposició de la Fiscalia i des del primer moment li va expressar el seu interès per la reobertura del cas , "per evitar que es tanqui en fals. És evident --continua-- que aquesta reobertura suposa investigacions, dirigides per la jutge, que li corresponen a la policia judicial".





L'ONT reitera en la seva comunicació la seva "política de tolerància zero" davant del tràfic d'òrgans. També considera necessari "castigar tota mena d'actuacions que la justícia hagi demostrat compatibles amb el tràfic d'òrgans, amb la duresa que estableix el codi penal espanyol en el seu article 156 bis".





PRESUMPTA COMPRA





El passat mes de juliol la Fiscalia va sol·licitar reobrir la investigació del trasplantament de fetge de l'exjugador del FC Barcelona i actual secretari tècnic del club, Eric Abidal, després de presentar un escrit al jutjat d'instrucció 28 de Barcelona.





El cas, que investigava la presumpta compra d'un fetge per a Abidal per part del llavors president del club, Sandro Rosell, va ser arxivat pel jutge a principis d'any.





El Jutjat d'Instrucció 28 de Barcelona va rebre una inhibició per part de l'Audiència Nacional en relació al cas i les seves investigacions "no van permetre definir ni il·lícit penal ni el suposat autor o autors", de manera que es va arxivar, tot i que ara Fiscalia sol·licita reobrir-lo.





El trasplantament d'Abidal es va realitzar en 2012 per la via pública a l'Hospital Clínic de Barcelona, encara que la recuperació es va dur a terme a les instal·lacions privades de l'hospital, al Barnaclínic.