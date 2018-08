Pablo Iglesias torna a la primera línia política per acabar amb els rumors sobre la seva retirada

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, reprendrà dilluns l'activitat política amb la seva presència a la reunió de l'Executiva del seu partit i amb una entrevista que tindrà lloc a la nit a Telecinco, segons informen fonts de la formació estatge.





Suposarà les seves primeres aparicions públiques després de dos mesos apartat dels focus a causa del naixement prematur dels seus fills bessons. Encara que no ha estat desconnectat dels assumptes d'actualitat i de fet, a mitjans d'agost va mantenir contactes amb el president del Govern, Pedro Sánchez, amb qui va abordar la reforma de la Llei d'Estabilitat Pressupostària per suprimir el veto que té el PP al Senat a la sendera de dèficit.





L'Executiva de Podemos també serà la primera després de les vacances d'estiu i servirà per fixar els objectius de cara al nou curs polític i per analitzar tots els assumptes que han sorgit durant aquests dos últims mesos.





Així, s'abordaran temes molt candents com les negociacions que mantenen amb el Govern sobre els pressupostos generals de l'Estat i el 'pack antiausteritat' que el partit morat li ha presentat l'executiu de Pedro Sánchez, en el qual s'inclouen mesures com la pujada de l' IRPF a les rendes més altes.





La proposta de Podemos en aquest assumpte consisteix en pujades per a rendes a partir de 60.000 euros, tot i que fonts de la formació d'Esglésies reconeixen que no ha de suposar una pujada impositiva a les rendes de 60.001 euros, sinó que és un límit mínim a partir del qual hi ha molt marge.





També preveuen abordar altres qüestions com la situació de les pensions, la de Catalunya, l'exhumació de Franco o la pressió migratòria que ha viscut Espanya en les últimes setmanes, així com les decisions que ha adoptat el Govern en aquesta matèria, com la devolució de els últims 116 subsaharians que van saltar la tanca de Ceuta.