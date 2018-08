Alemanya, Regne Unit, Estats Units, Austràlia i Canadà alerten els turistes del conflicte a Catalunya

Alemanya, Regne Unit, Estats Units, Austràlia i Canadà han actualitzat la informació turística als seus ciutadans i han alertat del conflicte i la tensió a Catalunya.





Entre les recomanacions d'aquests països hi ha la "precaució" davant dates com l'1 d'octubre per ser el primer aniversari de la celebració del referèndum no pactat amb diverses agressions.





Fonts del sector hoteler ja han advertit que han reduït l'ocupació, de manera que els avisos d'aquests cinc països podrien intensificar la situació.





Els turistes britànics i alemanys, per exemple, figuren entre els visitants que més acull la comunitat.





El Ministeri d'Afers Exteriors alemany assenyala que per a l'1 d'octubre i també per a l'11 de setembre amb motiu de la Diada, està previst que hi hagi "grans manifestacions" en una situació "tensa".





GRAN BRETANYA





El Foreign Office britànic assenyala que "hi va haver grans reunions de persones a Barcelona i altres àrees de la regió de Catalunya en relació amb els esdeveniments polítics allà". Considera probable que es duguin a terme altres manifestacions i recomana precaució perquè "fins i tot les manifestacions destinades a ser pacífiques poden escalar i tornar-conflictives".





El govern d'Austràlia indica als canadencs que "després dels esdeveniments polítics recents, incloses les eleccions celebrades a Catalunya el 21 de desembre de 2017, poden continuar les manifestacions i grans concentracions de persones a les principals ciutats, especialment a Barcelona i altres parts de Catalunya, i afegeix: "Les mobilitzacions de vegades acaben en enfrontaments amb la policia".





Estats Units avisa també de possibles atemptats terroristes, després dels atacs d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils.





Canadà assenyala que "les vagues generals i les manifestacions poden ocórrer a Catalunya a causa de la situació política en curs a la regió. Aquestes poden ser convocades amb poca anticipació".





Un altre dels avisos dels governs estrangers és el dels taxis, després de la vaga de diversos dies a finals de juliol i principis d'agost en plena temporada turística. Així ho adverteixen Regne Unit i Estats Units, que indiquen que el conflicte pot empitjorar en qualsevol moment i ocasionar problemes de mobilitat.