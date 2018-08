Investigadors recorren a verins mortals en teràpies per salvar vides

Els verins de rèptils, insectes i animals marins són un nou objectiu que els investigadors estan dedicant més atenció, gràcies a les noves tecnologies, per al desenvolupament de nous tipus de medicaments capaços de tractar la diabetis, les malalties autoimmunes, el dolor crònic i altres afeccions.





En un article publicat en l'últim número de la revista 'Science', el professor associat de química i bioquímica a The Graduate Center de The City University of New York (GC / CUNY) Mandë Holford, recorda que les espècies verinoses representen més del 15 per cent de la biodiversitat documentada de la Terra, i es poden trobar en pràcticament tots els hàbitats marins i terrestres.





No obstant això, els investigadors han estudiat molt pocs verins perquè fins fa poc no tenien la tecnologia adequada per analitzar les petites quantitats de verí que es poden extreure d'aquestes espècies majoritàriament petites.





Les innovacions en òmiques (tecnologies que mapean els rols, relacions i accions de l'estructura molecular d'un organisme) estan permetent als investigadors descobrir canvis evolutius i diversificació entre espècies verinoses específiques que podrien ser útils en el desenvolupament de nous fàrmacs capaços de dirigir i apuntar amb precisió a molècules que estan actius en certes malalties humanes.





"Conèixer més sobre la història evolutiva de les espècies verinoses pot ajudar-nos a prendre decisions més específiques sobre l'ús potencial de compostos de verí en el tractament de malalties -assenyala Holford, autor principal de l'estudi-. Els nous entorns, el desenvolupament de la resistència del verí en la seva presa i altres factors poden fer que una espècie evolucioni per sobreviure. Aquests canvis poden produir nous compostos, alguns dels quals poden resultar extremadament útils en el desenvolupament de fàrmacs".





Fins a la data, només s'han desenvolupat sis medicaments derivats del verí aprovats per la FDA nord-americana com a resultat de la investigació actual, però Holford i els seus col·legues creuen que una major inversió en investigació de verins podria produir teràpies per a malalties actualment no tractables i millores opcions terapèutiques.





Els potencials avenços en medicaments inclouen pèptids terapèutics derivats de l'anemone marina verinosa, que els investigadors creuen que podrien tractar malalties autoimmunes; neurotoxines terapèutiques derivades del Conus magus, que els científics creuen que podrien proporcionar un tractament no addictiu del dolor crònic; clorotoxina de l'escorpí groc, que podria ser la base d'una tècnica quirúrgica d'obtenció d'imatges tumorals, així com toxines de les aranyes, que podrien produir insecticides ecològics.





Holford i els seus col·legues conclouen que una perspectiva basada en l'evolució ajudarà a enfocar la investigació del verí perquè pugui aprofitar l'extraordinària guerra bioquímica creada per la naturalesa per produir teràpies transformadores i bioinsecticides.