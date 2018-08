La Generalitat, reticent amb l'aturada de país de l'ANC

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha defensat que les aturades no són "mecanismes de commemoració de situacions", en referència a l'Aturada de País que ha plantejat l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per al primer aniversari de l'1-O, i ha rebutjat que l'entitat pugui convocar vagues.





"Les aturades i les vagues són mecanismes, no de commemoració de situacions, sinó que el que aborden és la consecució d'objectius concrets socials de qualsevol tipus", ha explicat.





El Homrani ha remarcat que l'ANC no pot convocar vagues, sinó que ho ha de fer qui legalment pot, i ha demanat a l'entitat "aclarir la proposta que ha fet perquè encara no està clara" per acabar de valorar-la.





PRESSUPOSTOS





En preguntar si els Pressupostos 2019 s'aprovaran amb el vot de la CUP -que els exigeix més socials que mai per apoyarlos- o d'altres grups, El Homrani ha respost que veu factible tirar endavant els comptes.





"I m'agradaria que els Pressupostos fossin aprovats amb el suports del màxim de grups parlamentaris possible", ha afegit.





Ha ressaltat que aquests comptes seran "socials i molt socials", com ha assenyalat que va succeir amb els quals es van aprovar el 2017, en què ha asseverat que tres de cada quatre euros es van destinar a polítiques socials.





JUDICI





Sobre la causa judicial del procés independentista, el conseller ha afirmat que no es pot "donar per descomptat que condemnaran aquestes persones ni que un procés processal que ha tingut irregularitats tiri endavant".





El Homrani s'ha mostrat preocupat per com s'acabaran desenvolupant els judicis i ha emfatitzat que els polítics catalans empresonats ho estan "de manera injusta", que són innocents i que han de ser absolts.





En una entrevista d'Europa Press, ha raonat que quan aquesta causa judicial s'ha enfrontat a altres justícies europees com l'alemanya i la belga "no s'ha aguantat", i que davant l'escocesa i la suïssa ni s'ha arriscat a fer-ho.