La Comissió Europea proposa eliminar el canvi d'hora

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha anunciat aquest divendres que l'executiu comunitari proposarà l'eliminació del canvi d'hora, al·legant que és el que ha reclamat una àmplia majoria dels ciutadans que han participat en una consulta pública sobre aquesta qüestió.





En aquest sentit, Juncker ha explicat a la cadena alemanya ZDF que, tot i que la consulta no és vinculant, no té sentit fer cas omís dels seus resultats, si bé la iniciativa de la Comissió seria només l'inici d'un procés que encara ha de passar per diverses fases més.





Un cop ho proposi formalment la Comissió, el debat passa ara a mans del Consell i, per tant, als Estats membre.





L'Executiu comunitari va anunciar a principis de juliol la posada en marxa d'una consulta que plantejava la continuïtat de l'actual horari d'estiu, en línia amb una resolució aprovada al febrer pel Parlament Europeu. La resolució reconeix que no hi ha proves científiques concloents però recalca que sí que hi ha indicis que apunten a l'efecte perniciós d'aquest sistema.





La Comissió, en qualsevol cas, no es planteja trencar l'harmonització que existeix des de l'any 2001 i que hi hagi països que unilateralment s'inclinin en un sentit o en un altre en qüestió d'hora.