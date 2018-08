Luis Enrique deixa fora de la convocatòria a Jordi Alba

Se sabia que la primera llista de seleccionats de Luis Enrique no anava a ser del grat de tots i que hauria sorpreses. En la seva primera convocatòria com a seleccionador oficial l'exentrenador del FC Barcelona ha deixat a fora a un dels jugadors que venien sent habituals en la Selecció Espanyola de Futbol: Jordi Alba.





Però no ha estat l'únic: en aquesta primera llista de 24 jugadors de Luis Enrique destaca també l'absència de Koke Resurrecció, Lucas Vázquez i Iago Aspas respecte a la convocatòria de l'equip nacional que va disputar el passat Mundial de Rússia.





D'altra banda, la presència del porter Pau López, els defenses Marc Alonso i Raúl Albiol, el migcampista Dani Ceballos i la del davanter del Milan Suso són les principals novetats en la llista del seleccionador nacional, Luis Enrique, per a les trobades contra Anglaterra i Croàcia de la Lliga de Nacions, que es disputaran a Londres i Elx els propers 8 i 11 de setembre.





La llista de convocats la conformen Carvajal, Azpilicueta, Llorente, Nacho, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, José Luis Gayà, Busquets, Sergi Roberto, Rodri, Saúl Ñíguez, Alcántara, Isco, Marc Asensio, Morata, Diego Costa i Rodrigo.





A la porteria, a més de López, no fallen De Gea, Kepa Arrizabalaga.