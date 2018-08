L'Advocacia de l'Estat estudia "la via més ràpida" per impugnar el sindicat de treballadores sexuals

L'Advocacia de l'Estat ja està estudiant "la via més ràpida" per impugnar la inscripció de l'Organització de Treballadores Sexuals (ALTRES) a la qual el Govern central va donar llum verda a través d'una resolució publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el passat dissabte 4 d'agost, segons ha afirmat la portaveu del Govern, Isabel Celaá.





"L'Advocacia de l'Estat s'ha posat a estudiar ia com arreglar aquesta situació", ha assegurat durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, per després apuntar que hi ha diverses vies per fer-ho però es triarà "la més ràpida".





La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, va demanar ahir a l'Advocacia que estudiés i iniciés "tots els tràmits pertinents" per declarar nul·la de ple dret la resolució que autoritza la creació d'aquest sindicat, i alhora ha assegurat que desconeixia "completament" la seva publicació.





"Aquest Govern no accepta de cap de les maneres un sindicat així", ha remarcat Celaá, que no ha precisat si l'Executiu es planteja il·legalitzar la prostitució a Espanya.





Segons ha asseverat, aquest assumpte "no s'ha tractat" a la reunió del Consell de Ministres.