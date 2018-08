Escàndol al Col·legi de Veterinaris de Barcelona: destituïts el president i el tresorer per presumpte frau

El Col·legi de Veterinaris de Barcelona ha destituït el president, Josep Gómez --també president del Consell de Col·legis de Catalunya--, i al tresorer, Jordi Vilà, per "presumptes irregularitats" en els comptes, després que Hisenda hagi reclamat 110.000 euros de l'impost del IVA, i de detectar 1,5 milions d'euros en despeses d'obres a la seu que no es corresponen amb la realitat, han informat fonts del col·legi.





Després de la notificació d'Hisenda, la Junta de Govern del col·legi va demanar explicacions a tots dos càrrecs i, en no convèncer les respostes, els van destituir, i en analitzar els comptes dels últims sis anys, van trobar 1,5 milions en despeses no ratificats per la junta, ha publicat la Ser.





Dijous que ve, la junta en funcions ha convocat una assemblea extraordinària per tractar el que ha passat amb els col·legiats i debatre si emprendre accions judicials.