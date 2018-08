El TSJC contradiu a la Seguretat Social en dos casos de pensions per incapacitat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat les pensions per incapacitat laboral a dos treballadors, desestimant dos recursos que havia presentat l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) després de ser reconegudes per jutges de Barcelona, segons les sentències - ja firmes--.





Ha confirmat la pensió per incapacitat en grau d'absoluta --per tot tipus de treball-- a una dona de 48 anys que treballava en un hospital públic i pateix esquizofrènia i depressió, mentre que ha reconegut la incapacitat en grau de gran invalidesa a un venedor de l'ONCE de 44 anys sord i gairebé cec.





En el cas de la dona, que pateix esquizofrènia paranoide i depressió major recurrent, el Jutjat del Social 13 de Barcelona li havia concedit la pensió per considerar que encara està en tractament, però l'INSS va recórrer afirmant que "no es pot considerar invalidant" , segons la sentència, feta pública per l'entitat Tribunal Mèdic.





El TSJC ha considerat que no poden prosperar "al·legacions dirigides a minimitzar les patologies" de la demandant, sobre la qual recull que està impedida per realitzar les tasques essencials de qualsevol professió amb un mínim de rendibilitat i eficàcia, de manera que la Seguretat Social tindrà que pagar-li una pensió vitalícia de 1.723 euros mensuals.





GRAN INVALIDESA





El Jutjat del Social 33 de Barcelona va recollir que l'home tenia visió i audició funcionals quan va començar aquest treball però actualment no té autonomia, la va fer gran invalidesa el gener d'aquest any amb una pensió de per vida de 2.597 euros mensuals, i un complement de 1.228 al mes.





La Seguretat Social la va recórrer assegurant que "el demandant no té impossibilitat, i ni tan sols dificultat, per realitzar els actes més essencials de la vida".





L'Alt Tribunal ha constatat un empitjorament en l'estat de salut físic i mental de l'home, i ha respost que l'ajuda que requereix per anar al bany, vestir-se, alimentar-se, desplaçar-se i vendre els cupons, "encara que sigui parcial, no deixa de ser ajuda, sense que el beneficiari pugui realitzar per si mateix aquests actes ".