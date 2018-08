Tensió a Lledoners pel tracte de favor als polítics presos

Quan queden pocs dies perquè es compleixin dos mesos del trasllat dels presos de l'1-O a Lledoners, el centre penitenciari viu immers en una situació de tensió a causa del tracte de favor que reben els polítics presos.





El passat 24 d'agost, es va obrir una investigació a uns funcionaris que van consultar les fitxes dels polítics independentistes. A l'espera que es resolgui aquesta investigació, per saber si es multa o no amb una suspensió de sou als treballadors, s'ha generat un ambient enrarit al penal.





Tampoc ajuda que la Generalitat hagi decidit modificar el protocol de visites dels presos, introduint a molts representants institucionals de forma irregular. Tal com ha explicat el digital e-noticies , el director de Lledoners permet, amb el vistiplau de la consellera Capella, que els presos reben moltes més visites de les permeses. Com ho aconsegueixen? Evitant que passin pel control de seguretat i sense deixar registre a l'agenda de visites.





Queda per veure com afecta aquesta situació a la resta de reclusos del centre penitenciari, que no gaudeixen d'aquests beneficis però que sí els veuen al seu voltant. Un dels principis de la política penitenciària és el tracte igualitari a tots els presos, que també afavoreix un clima de tranquil·litat en qualsevol presó.