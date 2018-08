CSIF insinua que els Mossos no van voler retirar la pancarta contra el Rei el passat 17-A

El sindicat CSIF ha demanat al director dels Mossos d'Esquadra, Andreu Joan Martínez, la "cronologia" de les ordres que van rebre els agents durant el dispositiu en homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A per la pancarta contra el Rei Felip VI.





En un comunicat aquest divendres, ha relatat que, durant la nit anterior a l'homenatge, agents especialitzats en escalada es van desplaçar per retirar la pancarta, el que finalment no es va fer, i que, durant el matí, des de la Delegació del Govern a Catalunya es va demanar la seva retirada per motius de seguretat.





"No tan sols no es va dur a terme, sinó que, a més, es va desplegar un cordó policial per evitar que persones de la societat civil poguessin pujar a retirar-la de mutu propi", i ha recordat que el passat 22 d'agost es va presentar diligències informatives per la presumpta comissió d'un delicte d'odi davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional per part de qui la va col·locar.





En aquest sentit, el sindicat ha traslladat tres preguntes a Martínez: "Pot aclarir-nos la certesa d'aquestes informacions?; Podria explicar-nos la cronologia dels fets?, i ¿Si s'estava cometent un delicte per què no es va retirar la pancarta de immediat sinó que, a més, es va protegir perquè cap particular pogués retirar-la?".





El CSIF ha ironitzat que el citat dispositiu no ha estat exempt de polèmica, "com la majoria d'actuacions dutes a terme en els últims temps" per part dels Mossos, i ha recordat que els policies s'han a l'ordenament jurídic vigents i al principi de neutralitat política determinada en el codi deontològic del cos.