El Govern garanteix les pensions per als que treballen en altres països europeus

Treballadors d'hostaleria (Europa Press)





El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres un Reial decret llei d'urgència per aprovar la transposició de tres directives europees, entre les quals es troba una que fa referència a la protecció dels compromisos per pensions adquirits pels treballadors desplaçats.





En concret, el Govern de Pedro Sánchez mitjançant aquest Reial decret llei es trasllada totalment a l'ordenament jurídic espanyol la directiva europea relativa als requisits mínims per reforçar la mobilitat dels treballadors entre els Estats membres mitjançant la millora de l'adquisició i el manteniment de els drets complementaris de pensió.





A més, també s'estén l'aplicació a la mobilitat nacional, per la qual cosa es reconeixeran aquests drets als treballadors que canviïn d'ocupació dins d'Espanya.





Concretament, aquest Reial decret modifica la disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.





L'objectiu d'aquesta norma, segons el Govern, és el de reduir els obstacles a la mobilitat dels treballadors derivats de certs requisits que les empreses imposen per adquirir drets en els sistemes complementaris per a la jubilació establerts en les empreses.





Així, s'estableix que l'edat mínima que s'exigeixi per accedir a aquests drets no pot superar els 21 anys i que el període d'antiguitat mínim per consolidar els drets a l'empresa no pot sobrepassar els tres anys.





La Directiva preveu el reconeixement de drets de pensió adquirits en favor dels treballadors que cessin la relació laboral abans de la jubilació a partir del 21 de maig de 2018, data límit de la transposició.





El Govern considera que és "urgent" la incorporació del que estableix la normativa comunitària a l'ordenament jurídic espanyol, perquè "la falta de reconeixement legal d'aquest dret a partir de la data establerta genera una situació d'incertesa i inseguretat jurídica que compromet els drets dels treballadors ".





Segons ha assenyalat la portaveu del Govern, Isabel Celaá, en la roda de premsa després del Consell de Ministres, a Espanya aquesta directiva tracta d'assegurar les assegurances col·lectives que els treballadors hagin pogut tenir a les empreses d'origen.





A més, la ministra portaveu ha apuntat que la incorporació a l'ordenament jurídic d'aquestes directives és "urgent" pel retard que acumulen i els processos d'infracció oberts per la Comissió Europea ".