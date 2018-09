Jordi Sànchez critica la postura d'ERC i la CUP de no integrar-se en la Crida Nacional

Jordi Sànchez, líder d'JxCat (Europa Press)





L'exlíder de l'ANC i president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, ha demanat a ERC ia la CUP que se sumin a la Crida Nacional, i ha considerat que "s'equivoquen" si mantenen el seu rebuig a participar en aquest partit que impulsa l'expresident Carles Puigdemont.





"Entenc que els partits prioritzin el seu espai. Ho han fet sempre. Però crec que a hores d'ara s'equivoquen si no prioritzen una estratègia compartida i un espai conjunt d'acció política i electoral", ha argumentat en una entrevista d'Europa Press.





Amb l'aspiració de ser una plataforma transversal de l'independentisme, la Crida es va presentar en societat el mes de juliol i la seva arrencada definitiu està previst per a finals de mes, impulsat pel mateix Sànchez, Puigdemont i el president de la Generalitat, Quim Torra.





Sànchez, encausat pel procés sobiranista i empresonat des de l'octubre de 2017, defensa la Crida per considerar que "crear espais comuns genera inèrcies que sumen més que resten i ajuden a fer visible l'excepcionalitat que viu" a Catalunya.





Posa d'exemple la coalició electoral de JxSí, formada per ERC i el PDeCAT per a les eleccions catalanes de 2015: "JxSí va permetre una col·laboració noble i productiva entre PDeCAT i ERC, on les divergències es pactaven i els objectius eren realment comuns".





Sànchez sosté que sense JxSí la preparació i execució de l'1 d'octubre "no hagués estat possible", ja que aquesta coalició va permetre crear, al seu parer, un espai on es van deixar de banda les disputes i competències que caracteritzen els partits quan actuen per separat.





BONA SINTONIA ENTRE TORRA I ARAGONÈS





Preguntat per les desavinences que han evidenciat ERC i JxCat en la present legislatura, com per exemple sobre els diputats suspesos com ell, exposa que ha faltat a vegades "experiència en la gestió dels desacords i una comunicació més fluida".





No obstant això, està convençut que progressivament s'aniran canalitzant les possibles diferències estratègiques i conclou: "El president Torra i el vicepresident Aragonès tenen molt bona sintonia i una comunicació fluida, i això es notarà cada vegada més".





Sobre els socis que ha de buscar el Govern per aprovar els Pressupostos de 2019, considera que "l'única línia vermella" és no pactar amb Cs i PP, pel que veu marge d'acord per sumar a la resta de forces parlamentàries que estan a l'oposició : la CUP, el PSC i els comuns.





Està convençut que els comptes sortiran endavant i conclou que, si finalment fracassen, això no vol dir necessàriament que es tingui de convocar eleccions anticipades: "No seria la primera vegada ni la segona que es governa amb pressupostos prorrogats".





UNA RECEPTA PER SORTIR DEL CONFLICTE





Sobre el Govern central, assegura que per ara només ha ofert bones paraules i que "a la tardor és un bon moment per concretar les paraules escoltades fins ara" amb propostes que facin possible una sortida política a la situació de Catalunya.





"Seria molt desitjable que la proposta fos satisfactòria d'entrada però, si no ho és, no passa res. El que és imprescindible per començar a dialogar és que proposi la seva recepta per sortir del conflicte. Després ja treballarem intensament per buscar acords", conclou .





Sobre si el sobiranisme ha d'activar la via unilateral si fracassa el diàleg amb el Govern, Sànchez demana no anticipar esdeveniments: "Concentrem-nos en aquesta aposta --diálogo-- i no pensem en escenaris de fracàs. Donem entre tots una oportunitat, és la nostra obligació".





"Per descomptat nosaltres no renunciarem mai a l'exercici del dret a l'autodeterminació", insisteix, però creu que amb el PSOE és possible un diàleg que mai hi va haver amb el PP, i desitja que aquest no sigui un escenari estèril.