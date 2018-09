Europa evita repetir el "dieselgate" amb tests en condicions reals per als cotxes nous

Tests obligatoris en condicions reals (Europa Press)





Els cotxes nous matriculats a la Unió Europea (UE) hauran de superar obligatòriament des d'aquest dissabte 1 de setembre els test d'emissions realitzats en condicions reals de conducció, un control reforçat que des del passat any s'aplicava ja als nous models de producció per evitar que es repeteixin fraus com el de l'anomenat 'dieselgate'.





Així, es començarà a realitzar de manera sistemàtica a tots els vehicles dues proves més estrictes que les que tradicionalment s'han realitzat, i que reflectien amb menys fidelitat els nivells reals d'emissions contaminants.





En concret, s'introduirà un procediment harmonitzat en els laboratoris (WLTP, per les sigles en anglès) i un control en condicions reals de conducció (RDE).





"Des que fa tres anys va esclatar l'escàndol del 'Dieselgate' hem canviat les regles del joc. El nostre objectiu és evitar les trampes, protegir la salut dels ciutadans i el medi ambient i estimular la competitivitat de la nostra indústria a nivell mundial", ha resumit la comissària d'Indústria, Elzbieta Bienkowska.





La comissària ha aprofitat aquest anunci per recordar que el reforç en el control és només "una peça del puzle" i que també són claus les investigacions que els Estats membres estan duent a terme per mesurar l'impacte en el seu territori del frau en les emissions de els motors dièsel.