Agraïts amb la nostra regió

Caravana de venezplanos sortint del país (Europa Presss)





Sens dubte hi ha un gran deute de l'estat Veneçolà amb la diàspora veneçolana. Durant més d'una dècada centenars de milers de veneçolans han optat per marxar del país. Els primers contingents van ser silenciosos, poc visibles, professionals, la classe mitjana, van marxar a llocs més distants, Europa, Estats Units, Argentina, Xile.





En els últims anys i empesos per la bàrbara crisi econòmica i una hiperinflació devastadora altres centenars de milers s'en han anat. En aquesta oportunitat a països mes prop de Veneçuela. S'han escapat com han pogut, amb autobús, a peu, en barcasses a les illes del Carib.





Els països limítrofs han hagut de rebre aquests contingents d'éssers humans mentre ells mateixos pateixen limitacions a causa de les seves pròpies condicions de països en desenvolupament. La comunitat internacional està alerta, els organismes multilaterals com ACNUR i l'OIM estan treballant amb els governs receptors. Hi ha molt per fer, sobretot en temps en què els països assumeixen amb major responsabilitat les seves obligacions migratòries.





Avui el món és més conscient de la responsabilitat compartida per gestionar aquesta realitat d'una manera coherent. El món avui reconeix l'aportació de les diàspores i identifica la quantitat de distorsions associades a les necessitats dels milions d'éssers humans que han hagut de emprendre la recerca d'oportunitats, més enllà de les seves terres, sigui per raons subjectives o objectives, com són les guerres, la fam, les persecucions polítiques entre d'altres.





El govern s'equivoca quan en els últims anys ha ignorat la tragèdia que té el seu segell de responsabilitat. S'equivoca quan no treballa conjuntament amb els països de la regió i els organismes internacionals al voltant d'aquesta situación. S'equivoca quan denigra de nacions que han estat receptores d'aquests veneçolans malgrat les seves pròpies dificultats.





Algun dia haurem de reconèixer i agrair la solidaritat amb què països com Colòmbia, Perú, Equador, Xile, Argentina, Panamà, Mèxic, República Dominica, entre altres, han actuat davant d'una crisi que s'origina en el fracàs d'un projecte polític.