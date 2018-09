Kilian Jornet abandona l'Ultra Trail del Mont-Blanc per una picada d'abella

L'atleta Kilian Jornet al Pirineu (Europa Press)





Tot i ser el favorit per imposar-se per quarta vegada a l'Ultra Trail del Mont-Blanc, la supercarrera de muntanya de 171 quilòmetres i 10.000 metres de pujades, passades dos quarts d'aquesta matinada Kilian Jornet ha hagut de dir prou. El seu abandonament, al quilòmetre 92, es deu a les seqüeles d'una picada d'abella.





Segons explica la crònica de 'La Vanguardia', tres hores abans de la sortida, una abella li va picar al peu, a Chamonix. "Sóc al·lèrgic i el meu peu va començar a reaccionar. Arnaud, el fisioterapeuta va trucar al doctor i busquem una solució per poder córrer. Vaig prendre medecines, que no són a la llista Wada (de substàncies prohibides), per evitar mals majors ", detalla Jornet, de 30 anys. L'objectiu era reduir la inflamació per poder posar-se el calçat i esmorteir el dolor.





El remei va funcionar, al principi. Kilian va sortir ahir a les sis de la tarda d'Chamonix, juntament amb altres 2.500 corredors. I es va mantenir durant la primera part del recorregut en el grup de cap amb els nord-americans Jim Walmsley i Zach Miller, oscil·lant entre la segona i tercera posició. Tot feia suposar que tenia la carrera controlada.





A mesura que anava sumant quilòmetres les molèsties s'incrementaven. De fet, relata que des del principi sentia dolor a l'estómac i una sensació estranya al pit. "Tenia problemes menors (vòmits potser del verí -de la picadura- o de la medicació) però no em van afectar massa fins a la costa després de Courmayeur (km 78), quan vaig tenir una forta reacció al·lèrgica amb dificultats per respirar, nàusees i dolor en el pit".





En aquests moments, va tornar a prendre medicaments però es va adonar que la reacció era massa greu per seguir endavant. La prudència recomanava deixar-ho. A la muntanya sempre és millor un abandó a temps que arriscar-se a que les coses es posin pitjor.





Destacant la part positiva d'aquesta experiència, l'atleta escrivia que en el descens a Val Ferret va gaudir "de les vistes de la cara sud de les Jorasses i del Mont Blanc, il·luminat per la bella llum vermella de la lluna". Tot i el mal tràngol, confirma que els seus plans són anar a la seva pròxima cita, la Glen Coe Skyline a Escòcia.





La bona notícia és que el català Jordi Gamito es mantenia, al quilòmetre 145, en la tercera posició, darrere del francès Xavier Thevenard, al capdavant, i del romanès Robert Hajnal. També cal lamenta l'abandó de Luis Alberto Hernando, a Courmayeur (km 78). En fèmines, les italianes Katia Fori i Francesca Canepa lideren la prova i en tercera posició destaca la basca Uxue Fraile. Però, en el UTMB, les coses poden canviar en qualsevol moment.