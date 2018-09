La Xarxa de Jueries programa activitats des d'aquest diumenge per les Jornades Europees de Cultura Jueva

El Call de Barcelona, barri jueu





La 19a edició de les Jornades Europees de la Cultura Jueva, dissenyades per la The European Association of the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage (AEPJ), tindrà lloc des d'aquest diumenge 2 de setembre i, per celebrar-ho, les ciutats de la Xarxa de Jueries d'Espanya han programat dotzenes d'activitats com exposicions, concerts, conferències, presentacions literàries, visites guiades, tallers i cites gastronòmiques.





Així ho ha donat a conèixer la Xarxa de Jueries d'Espanya, que ha avançat que aquest any les activitats giraran entorn del 'storytelling', que serveix com a eina per a la difusió de l'herència històrica jueva a Europa.





En concret, a Barcelona tindrà lloc el 2 de setembre serà una jornada de portes obertes del Centre MUHBA El Call i la Domus de Sant Honorat; mentre que a Calahorra (la Rioja), el proper dissabte 8 s'inaugurarà l'exposició 'Shalom! Sefarad 'i el diumenge 23, hi haurà una visita guiada a la Jueria ia la Catedral, per contemplar el seu patrimoni documental sefardita; tallers d'escriptura d'hebreu i àrab; el concert 'L'Espanya de les tres cultures'; i un sopar degustació de pinxos a l'estil sefardita.





Per la seva banda, Càceres acollirà el 2 de setembre visita guiada a calls Nova i Vella de la ciutat, i serà una jornada de portes obertes de diversos enclavaments relacionats amb l'herència jueva (el Palau de l'Illa, el Centre d'Interpretació de la torre de Bujaco, el centre turístic Baluard dels Pous i el centre de Divulgació de la Setmana Santa), i dues exposicions ( 'Trobada a Sefarad: de la llum al secret' i 'Juderías d'Espanya i Portugal') podran visitar-se al Palau de la Illa i el Baluard dels Pous, respectivament.





Còrdova celebra la VI Jornada al programa Tardor Sefardí, que tindrà lloc entre 1 al 23 del setembre. Aquesta nova edició reflectirà la temàtica del Storytelling, de la Narració Oral, i entre el més de mig centenar d'activitats programades, destaquen les jornades de portes obertes el dia 2 del Museu Viu del-Andalus, la Sinagoga, el Museu Arqueològic i la Casa dels Caps o l'exposició fotogràfica Harmonies de Blau i Ocre: Ritme Vital i Festival Sefardí, que podrà visitar de l'1 al 23 de setembre i de dilluns a divendres a l'Espai Cultural Rei Heredia.





Així mateix, a Estella (Navarra) durant tot el cap de setmana es podrà visitar l'exposició 'Refranyer popular sefardita' al pati de la Casa de Cultura Fra Diego de Estella i el diumenge 2 de setembre tindrà lloc la ruta guiada 'Visitant les aljames' .









GASTRONOMIA SEFARDITA I VISITES TEATRALITZADES





A Jaén, la gastronomia serà una de les protagonistes de les Jornades, que es prolongaran entre l'1 i el 9 de setembre, amb la celebració a la Taverna Pilar del Arrabalejo i el Parador de Jaén de les Jornades Gastronòmiques Sefardites.





A més a la capital de Jaén, el 2 de setembre hi haurà una visita guiada pel Jaén Jueu; el dia 6 a les 20.00 hores, tindrà lloc la conferència 'Comptant històries: llegendes i tradicions del Call de Jaén' al Saló Mudèjar del Palau Municipal de Cultura, i la mateixa ubicació acollirà el divendres 7 a les 21.00 hores la projecció del documental 'L'últim sefardita'. Dissabte 8, a les 21.00 hores, el Cor de Cambra Tourdion donarà el concert 'Sefarad al cor', al Pati del Palau Municipal de Cultura.





Del divendres 31 al diumenge 2, en els Jardins del Cid de la ciutat de Lleó hi haurà tallers de jocs medievals, i també un recorregut teatralitzat per la Call, que sortirà cada dia de la plaça de Sant Martí. Al Palau del Comte Lluna, la companyia Teatre Obert representarà l'obra Desiguals el divendres 31 a les 20.00 hores, i Milo Ke Mandarini oferirà un concert el dissabte 1 a les 20.30 hores.





En Lucena (Còrdova), a més de l'exposició 'Refranys en ladino' que es podran veure en diferents ubicacions de la ciutat --Castillo del Moral, Biblioteca Pública Municipal, Palau dels Comtes de Santa Anna i Casa dels Mora-, hi ha activitats que ocuparan tot el mes de setembre.





En Monforte de Lemos (Lugo), el 2 de setembre hi haurà visites guiades al call de la població, que tindran sortida a les 11.30 i 18.00 hores des de l'Oficina Municipal de Turisme (a la rua Comerç), i un concert de música tradicional ibèrica i sefardita a càrrec de Paco Díez (2 de setembre a les 20 hores a la Casa de Cultura Poeta Lois Pereiro).





A Oviedo (Astúries), la Sinagoga Beit Emunah (carrer Fontán, 11), obrirà les portes el dia 2 per acollir una exposició de llibres i una sessió de contacontes jueus (de 12 a 14 hores), a més de l'exposició dels " refranys Sefardites "en els balcons de la Casina durant tot el cap de setmana.





Tarazona (Saragossa), per la seva banda, organitzarà una visita guiada al seu Call, que arrencarà a l'Oficina de Turisme de la localitat el diumenge 2 a les 10.30 hores.





A Segòvia, el dissabte 1 i el diumenge 2 (13.00 hores) tindrà lloc la visita guiada 'Coneix la Jueria' pels carrers del barri hebreu, evocant el llegat jueu de la ciutat a través de la visita del Centre Didàctic del Call i de la Porta de Sant Andreu.





A la tarda, a les 17.00 hores, es realitzarà el recorregut 'De la sinagoga al cementiri', un emotiu itinerari recordant la vida quotidiana dels jueus segovians. El diumenge 2 de setembre, de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 hores, diversos espais obriran les seves portes: el Centre Didàctic del Call de Segòvia, la Porta de Sant Andreu i la Sinagoga dels Ibáñez.





A les 17.30 hores començarà la visita teatralitzada 'Yuda', basada en la novel·la de José Antonio Abella, autor guardonat amb el Premi de la Crítica de Castella i Lleó. I aquest mateix dia, a les 20.30 hores, tindrà lloc al Pati de la Casa d'Abraham Seneor l'actuació 'Rosella i Llimona.