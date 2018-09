Rufián, escridassat per rebutjar una llista conjunta amb el PDeCAT per a les municipals

Gabriel Rufián, diputat d'ERC (Europa Press)





El diputat d'ERC, Gabriel Rufián, ha estat escridassat per una part del públic assistent al primer Congrés de Tuitaires per la República a Celrà (Girona). Una cita a la qual s'ha convidat a representants de partits polítics i en què ha intervingut mitjançant un vídeo gravat l'expresident Carles Puigdemont.





Rufián ha encès certs ànims quan ha tractat de justificar que ERC no vulgui anar en una llista conjunta amb el PDECat a les eleccions municipals de l'any que ve. Durant un torn de preguntes, una persona li ha exigit amb vehemència als partits que facin possible aquesta unitat electoral independentista. Rufián s'ha posat llavors de peu i, abans fins i tot de prendre la paraula, ja ha rebut alguns xiulets: "Espera, 'tranqui', 'tranqui'. Això ja sembla el Congrés", ha ironitzat. El moderador de l'acte ha pregat en aquest moment "respecte".





"Si cau la CUP i l'òrbita autodeterminista dels 'comuns', ja no és un front unitari. Si a Barcelona es fa una llista amb els convergents i ERC, quant trigarà Ada Colau a sortir a La Sexta Nit durant una hora a dir que som els hereus de Pujol, que som els del 3% i que l'independentisme és de dretes? la millor manera de regalar l'alcaldia a Ada Colau és fer un front nacional ", ha argumentat Rufián. Aquestes paraules han provocat gestos de desaprovació entre el públic, abans els que el diputat i el moderador han hagut de demanar "calma".





L'SENYORA MARIA QUE VA VENIR DE MÚRCIA I VIU A BELLVITGE





Tot i l'enrenou, Rufián ha prosseguit la seva explicació: "La senyora Maria, arribada de Múrcia fa 50 anys, que viu a Bellvitge i és votant de Felipe González de tota la santa vida. Que és progressista, republicana i d'esquerres. Allunyada de l'independentisme per raons ideològiques. aquesta senyora veu segons quins discursos fem i pot arribar a pensar 'això em sona bé'. Però agradi més o agradi menys, quan després veu una altra part de l'independentisme, també imprescindible, aquesta senyora s'allunya. Ens agradi menys o ens agradi més. I a la senyora Maria, arribada de Múrcia fa més de 50 anys, la necessitem per guanyar, per molt que vostè digui que no ", li ha replicat a un home del públic que mostrava visiblement el seu rebuig a aquestes paraules.





"Pablo Casado, Albert Rivera i Pedro Sánchez fent una crida a la unitat d'Espanya. A que a vostè li sona molt malament això? Doncs potser a un senyor de Ciutat Real li sona molt bé. Doncs el mal que a vostè li sona això li sona a la senyora Maria de Bellvitge ", ha sentenciat Rufián davant nous gestos de desaprovació del públic.