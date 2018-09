Casado vol suprimir la Llei de la Memòria Històrica i enalteix la grandesa moral de la Transició

Pablo Casado aquest diumenge a Àvila (Europa Presss)





El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha proposat suprimir una "sectària" Llei de la Memòria Històrica i substituir-la per una llei de la concòrdia que "reivindiqui la transició constitucional".





"Proposarem a les Corts una llei de concòrdia que reivindiqui la transició constitucional i que derogui la sectària reescriptura de la història, que llança palades de rancor sobre la societat espanyola", ha dit, destacant com la paraula concòrdia és la que figura en l'epitafi de la tomba d'Adolfo Suárez.





Casado ha recordat la Transició com un moment en què "hi va haver grandesa moral, sentit de la història, reconciliació i concòrdia" i es va enterrar "per sempre el conflicte civil". "Ni hi va haver ocultació ni hi va haver submissió ni hi va haver por", ha assegurat.





La concòrdia és el que "a alguns, molt pocs els va faltar llavors i alguns més els segueix faltant ara", ha lamentat, i alhora ha assegura que la Llei de la Memòria Històrica és "tan irresponsable i també tan innecessària", per això "no consentirem que es mossegui l'ham de debatre sobre què passat cal desenterrar".





Casado ha qualificat la Comissió de la Veritat proposada pel president del Govern, Pedro Sánchez, com una "mascarada orwelliana d'altres règims, altres èpoques i altres latituds", i l'ha inclòs en la "agenda excèntrica" semblant a la Rodríguez Zapatero a 2004, quan "gratuïtament" creava "confrontació entre espanyols, impulsada pel Govern".





"Una altra vegada parlant de la Guerra Civil", ha lamentat Casado, que considera que es tracta d'una "ridícula coartada, una i altra vegada, de l'esquerra radical per justificar la seva sectarisme i dissimular la seva absoluta incompetència", i "injuriant la transició "quan tres generacions" van derrotar l'enfrontament civil "i ells volen" seguir alimentant ".





D'altra banda, Casado ha afirmat que "Espanya no té un problema amb el seu sistema polític", però sí "un problema amb la seva esquerra", que va "a la deriva", perquè enforteix "als que volen trencar Espanya" tirant "en mans dels radicalismes i secessionismes ".





També ha advertit que el president del Govern, Pedro Sánchez, hagi arribat a la Moncloa evitant les urnes.





"És molt greu que el socialista hagi acceptat que el seu camí cap al Govern ja no passa per les urnes, però és conseqüència lògica de la seva perillós joc de nostàlgia republicana", ha manifestat.





Casado ha animat el seu partit davant un any en què hi haurà eleccions municipals, autonòmiques i europees, a les quals poden sumar-se andaluses i catalanes -segons ha dit-, i generals: "Estem preparats per arribar de nou a les institucions, com més aviat" , ha conclòs.