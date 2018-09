Amazon Espanya augmenta un 80% la tarifa Prime

Amazon Espanya ha indignat els usuaris del servei d'enviament gratuït Prime en augmentar un 80,45 per cent la tarifa.





El servei Prime de la plataforma de compres on line té una tarifa plana en els enviaments que, fins al 31 d'agost era de 19,95 euros a l'any i que ara és de 36 euros.





Anteriorment, el preu era de 14,95 euros per any, una quantitat que ha pujat progressivament després d'afegir serveis com Prime Video, que ofereix pel·lícules i sèries; Prime Reading, per a la lectura de llibres de forma gratuïta, i Prime Music per a la descàrrega de música.





Els usuaris crítics amb la pujada de la tarifa argumenta que no van demanar aquests serveis complementaris i que, a més, tenen limitacions.





Per exemple, Prime Reading només permet l'accés gratuït a uns centeneras d'ebooks, i Prime Músic permet escoltar 40 hores mensuals de música.





Els consumidors temen també que l'augment continuï en futurs increments, ja que el servei Prime és més car en països com el Regne Unit, Alemanya o als Estats Units i és que en aquest últim país, Amazon cobra una quota de 119 dòlars anuals als seus usuaris .