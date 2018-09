Sánchez insisteix en un nou Estatut per a Catalunya

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha defensat la celebració d'un referèndum a Catalunya per a l'autogovern per poder votar un nou Estatut en la comunitat.





Sánchez ha assenyalat que en cap cas pactarà un referèndum per la independència i ha assegurat que el que està en joc avui en aquesta comunitat autònoma "no és la independència sinó la convivència".





En una entrevista a la Cadena Ser, Sánchez ha insistit que la seva proposta "sens dubte és un referèndum per a l'autogovern no per la autodeterminació".





El president també ha defensat l'article 155 de la Constituicón i ha assegurat que es tracta d'un "instrument perfectament constitucional i legítim per poder tornar a reubicar Catalunya en l'Estatut i en la Constitució".





Tot i això, considera que no s'han produït les circumstàncies per haver de aplicar-ho de nou, encara que sí ha precisat que "en el moment en què es produeixin, el Govern d'Espanya ho farà".