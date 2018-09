Rull diu no a la desobediència: "No té sentit que repetim la mateixa estratègia"

L'exconseller i diputat de JxCat Josep Rull ha descartat aquest dilluns que la desobediència sigui el camí per aconseguir l'objectiu dels independentistes: "No té sentit que repetim la mateixa estratègia".





Rull considera que l'executiu de la passada legislatura està acusat de desobeir, quan el que va fer va ser "obeir el Parlament".





"No ens sentim desobedients. Dit això, és evident que aquella estratègia va topar amb unes limitacions de força que no estàvem en condicions de superar. Per tant, no té sentit que repetim la mateixa estratègia", ha dit i ha proposat buscar l'objectiu per altres camins.





Empresonat a la presó de Lledoners (Barcelona) per la causa del procés independentista, Rull espera que es tanqui la instrucció i es celebri el judici: "Tot el que no sigui l'absolució serà una injustícia".





De cara als propers mesos i pensant en la decisió del Tribunal Suprem, Rull demana que no augmenti "la tensió, tot i que es dispari la indignació".





Ha vaticinat que els judicis mostraran que els investigats estan sotmesos a "un càstig que s'intenta encaixar maldestrament en unes lleis i uns procediments que no ho admeten".





"La indignació ha de donar més força i més compromís. No la dissolguem a través de la ràbia o la confrontació. Canalicémosla constructivament, intel·ligentment. S'ha de traduir en iniciativa política operativa, efectiva", ha concretat en una entrevista al diari 'Ara '.