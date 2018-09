El Govern reclamarà la llibertat dels presos durant la Diada per revifar l'independentisme

Imatge d'arxiu de la Diada 2017.





Els actes institucionals de la Diada del 11 de Setembre que organitzen conjuntament la Generalitat i el Parlament inclouran un acte dedicat a la llibertat dels polítics sobiranistes empresonats.





La consellera de Presidència, Elsa Artadi, i el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, han explicat en roda de premsa els actes institucionals, que començaran dilluns 10 a la tarda i a la nit.





Dimarts dia 11 a les 9 es realitzarà a Barcelona la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova a Barcelona per part del Govern català i de la Mesa del Parlament, encapçalats pels seus presidents, Quim Torra i Roger Torrent respectivament.





I dijous 13 de setembre se celebrarà la Diada als jardins de la Delegació del Govern català a Madrid, on han estat convidats membres del Govern central.





DILLUNS 10





Els actes hauran començat dilluns a les 18.00, amb una ofrena floral del president de la Generalitat, Quim Torra, al Fossar de les Moreres; i a les 19.00 el Parlament lliurarà la seva Medalla d'Or a l'Associació de Mestres Rosa Sensat.





Per a les 20.30 està prevista l'arribada al Parlament de la flama del Canigó per iniciar una 'Marxa per la Llibertat' des del parc de la Ciutadella fins a la plaça de Sant Jaume, passant abans pel Born.





Al Born tindrà lloc a les 21 la part més institucional, amb la formació de la Guàrdia d'Honor dels Mossos d'Esquadra, la hissada de la bandera i la interpretació d''El cant de la Senyera' a càrrec del Cor Jove de l'Orfeó Català.





Després es portarà la flama durant la 'Marxa per la Llibertat' cap a la plaça de Sant Jaume, on arribarà a les 21.45: Torra la lliurarà a una persona que la introduirà a la Generalitat, i diversos artistes simbolitzaran la metàfora de "portar la llum a la institució després de la foscor i la paràlisi imposada després de l'aplicació del 155", segons Artadi.





SIMBOLOGIA





L'objectiu de l'acte és recollir la idea de llibertat en diferents formes artístiques que combinin música, dansa i projeccions en pantalles o en la façana de la Generalitat, amb el que se cerca un acte "metafòric i potent", ha precisat Artadi.





La portaveu del Govern ha afegit que els actes s'han preparat amb una especial implicació de l'exconseller de Presidència Jordi Turull -a la presó- i ha comentat que al principi pensaven que no es podrien celebrar per l'aplicació l'article 155 per part de l'anterior Govern central, per la qual cosa ha destacat la celeritat en la preparació.





També ha explicat la simbologia del cartell de presentació de la Diada: són les quatre bandes vermelles de la bandera catalana tapades amb cinta aïllant, com a metàfora sobre la falta de llibertat d'expressió, segons Artadi, que ha afegit que una cantonada inferior del cartell comença a desenganxar-se, com a símbol d'"una tornada a la illusió".