Sánchez vol aprovar els Pressupostos de 2019 per esgotar la legislatura

El president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha traslladat a l'Executiva del seu partit que treballa amb la hipòtesi d'aprovar els Pressupostos de 2019 i esgotar la legislatura fins al 2020.





Després que en una entrevista a la Cadena Ser Sánchez evités aclarir si avançarà les eleccions en cas que no aconsegueixi aprovar uns nous pressupostos, el líder socialista va confirmar als membres de la seva Executiva que els seus plans passen per esgotar la legislatura.





"Ens va traslladar la seva voluntat d'esgotar la legislatura", relata un alt membre de la direcció socialista.





L'ambient general en la reunió de l'Executiva era el que l'aprovació del projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat que presenti el Govern de Sánchez és un "escenari molt solvent", assenyala un altre membre de la cúpula socialista. "És la hipòtesi de partida", assenyalen uns i altres.





En roda de premsa, el secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos, va evitar per activa i per passiva aclarir si el president avançarà les generals si no aconsegueix aprovar els pressupostos. Seria, va argumentar, "prejutjar" el desenllaç d'unes negociacions que estan en curs.





'VALLE DE LOS CAÍDOS'





A la reunió de l'Executiva, també s'ha parlat de la decisió del president del Govern de renunciar a convertir el 'Valle de los Caídos' en un Museu de la Memòria col·lectiva, com defensaven fins al moment els socialistes.





Segons Ábalos, les intervencions que hi ha hagut sobre aquesta qüestió només han anat en el sentit de donar suport a la decisió madurada del president al respecte.