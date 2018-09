Ozzy Osbourne torna a Barcelona amb la seva gira de comiat 'No More Tours 2'

Ozzy Osbourne durant un concert.





Ozzy Osbourne anuncia la seva tornada a Barcelona amb la seva gira de comiat No More Tours 2, per a un concert el 3 de març de 2019 a Palau Sant Jordi.





Aquesta nova gira europea comença el 2019 a Dublín el 30 de gener, amb dates programades en tot el Regne Unit, inclosa una nit a l'O2 Arena de Londres abans de continuar per Alemanya, Suècia, Suïssa i Itàlia i finalitzar a Barcelona. A Ozzy se li unirà en tota la gira un convidat molt especial: Judes Priest.





Les entrades per al públic general surten a la venda a partir del divendres 7 de setembre a les 10:00 hores a través dels canals habituals de Ticketmaster Espanya: ticketmaster.es, punts físics de Fnac, Halcón Viajes i Viajes Carrefour, i per venda telefònica al 902.150.025.





Les entrades per al concert al Palau Sant Jordi costaran des de 43 euros (més 5 de despeses) fins a 1825 (més de 100 de despeses). Les de pista tindran un preu de 80 euros (més 9,50 de despeses) i hi haurà un golden circle per 125 euros (més 15 de despeses).





Aquesta gira portarà a Ozzy de gira per tot el món, amb dates previstes per al 2020 i marcarà el final de les gires mundials per al llegendari artista, tot i que continuarà realitzant selectes xous en directe en el futur.