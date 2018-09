El perill de les dietes baixes en carbohidrats

Les dietes baixes en carbohidrats no són segures i han d'evitar, segons un ampli estudi presentat al Congrés de la Societat Europea de Cardiologia 2018, celebrat aquesta setmana a Munic (Alemanya).





L'autor de l'estudi, el professor Maciej Banach, de la Universitat Mèdica de Lodz, a Polònia, ha explicat que amb la investigació han descobert "que les persones que consumien una dieta baixa en carbohidrats tenien un major risc de mort prematura. També augmentaven els riscos de les causes individuals de mort, inclosa la malaltia coronària, apoplexia i càncer ", postil·la.





L'obesitat és un important problema de salut a tot el món i augmenta el risc de diverses malalties cròniques, incloses les malalties cardiovasculars, la hipertensió, la diabetis tipus 2 i el càncer. S'han suggerit diferents dietes per perdre pes, com dietes baixes en carbohidrats i altes en proteïnes i greixos.





La seguretat a llarg termini d'aquestes dietes és controvertida, i estudis previs han llançat resultats contradictoris de la seva influència sobre el risc de malaltia cardiovascular, càncer i mort.





Aquest estudi va examinar la relació entre dietes baixes en carbohidrats, mort per totes les causes i morts per malaltia coronària, malaltia cerebrovascular i càncer durant el 1999 i 2010.





Comparat amb els participants amb el major consum de carbohidrats, aquells amb la ingesta més baixa tenien un 32% més de risc de mort per totes les causes en un seguiment mitjana de 6,4 anys. A més, els riscos de mort per malaltia coronària, malaltia cerebrovascular i càncer es van incrementar en un 51%, 50% i 35%, respectivament.





"Les dietes baixes en carbohidrats poden ser útils a curt termini per perdre pes, perquè disminueixen la pressió sanguínia i millorar el control de la glucosa en sang -admet el professor Banach-, però el nostre estudi suggereix que a llarg termini estan relacionades amb un major risc de mort ".





DIETES BAIXES EN CARBOHIDRATS I MORT





Els investigadors també van examinar el vincle entre la mort per totes les causes i les dietes baixes en carbohidrats per als obesos i no obesos i van trobar que el vincle va ser més fort en els participants grans no obesos.





Pel que fa als mecanismes subjacents a la correlació entre les dietes baixes en carbohidrats i la mort, el Professor Banach recorda que la proteïna animal, i específicament la carn vermella processada, ja s'ha relacionat amb un major risc de càncer.





"La ingesta reduïda de fibra i fruites i l'augment de la ingesta de proteïnes animals, colesterol i greixos saturats amb aquestes dietes poden tenir un paper -puntualitza-. Les diferències en minerals, vitamines i fitoquímics també podrien estar involucrats".





En aquest sentit, destaca que la seva investigació "ressalta una associació desfavorable entre les dietes baixes en carbohidrats i la mort total i específica de causa, segons les dades individuals i els resultats combinats d'estudis previs. Les troballes suggereixen que les dietes baixes en carbohidrats no són segures i no haurien de recomanar ", rasa.