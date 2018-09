El segon major accionista del Banc Sabadell controla les accions des de Luxemburg per pagar menys impostos?

David Martínez Guzmán





El multimilionari, Martínez Guzmán, segon major accionista de Banc Sabadell acaba de reorganitzar la seva participació en l'entitat bancària, valorada en 246 ME, segons consta en els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





Fins a finals d'agost el mexicà controlava la seva participació a través de Winthrop Securities Limited, societat establerta a les Illes Verges Britàniques i ara aquestes han passat d'estar en mans de fintech Europe, empresa radicada a Luxemburg.





El seu perfil discret fa que la premsa de Mèxic l'hagi batejat com el "inversor fantasma" i tot i ser conseller de Sabadell des de 2014, al web corporatiu del banc no consten fotos seves. Viu a cavall entre Londres i Nova York i va fer la seva fortuna a través de la compra i venda de deute d'empreses i països arran d'un préstec de 300.000 dòlars que li va concedir la seva àvia per fundar fintech Advisory el 1987. Des de llavors, ha participat en la majoria de reestructuracions de deute sobirà.





Va ingressar en els Legionaris de Crist a Roma, encara que només va durar un semestre. Va cursar el seu batxillerat a Roma, després va tornar a Mèxic per estudiar enginyeria elèctrica i posteriorment va cursar un MBA en Administració d'Empreses a Harvard.





A Argentina és el màxim accionista de la companyia resultant de la fusió entre Cablevisión i Telecom i que serà la primera companyia a oferir telefonia fixa, mòbil, internet i televisió al país, on competirà directament amb Telefónica i Clar, controlada per Carlos Slim, per un mercat de 44 milions d'habitants.





MOLTES EMPRESES TENEN ACORDS AMB LUXEMBURG PER PAGAR MENYS IMPOSTOS





Empreses multinacionals tenen signats acords secrets amb Luxemburg que els permeten reduir dràsticament les seves factures fiscals globals tot i que la seva presència al Gran Ducat és testimonial. D'aquesta manera aquestes companyies han desviat centenars de milers de milions de beneficis cap al petit país centreeuropeu, una operació que els ha estalviat milers de milions en impostos, segons la revisió de 28.000 pàgines de documents confidencials realitzada pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ i un equip de més de 80 periodistes de 26 països.





Segons publica El Confidencial , al novembre de 2014, les grans companyies aconsegueixen enormes estalvis fiscals creant complexes estructures legals i comptables per moure els seus beneficis des dels països on tenen la seu o on desenvolupen la seva activitat a Luxemburg, un país conegut per la seva baixíssima imposició tributària . De fet, en alguns casos, han aconseguit tipus efectius inferiors a l'1%.





Aquests documents van ser negociats per PricewaterhouseCoopers, una de les les majors firmes d'auditoria i consultoria del món, a Luxemburg en representació de centenars de clients corporatius. Perquè les empreses aconseguissin els avantatges fiscals desitjades, PwC els dissenyava complexes estratègies financeres que comprenien préstecs de les matrius luxemburgueses a les filials d'altres països i altres estructures per transferir beneficis d'una part de l'empresa a una altra per tal de reduir o suprimir totalment els ingressos subjectes al pagament d'impostos.





En aquests acords apareixen empreses de tots els sectors, entre les quals es troben, moltes de capital risc, similars a fintech Advisory, participada al 100% per Martínez Guzmán, la mateixa empresa a la qual ha traspassat les seves accions del Banc Sabadell el "inversor fantasma" mexicà.





Segons la legislació luxemburguesa, els assessors fiscals de PwC i d'altres firmes podien presentar a les autoritats propostes d'estructures societàries dissenyades per aconseguir estalvis fiscals i signar amb elles un document escrit que els assegura que el seu pla serà aprovat pel ministre de Finances. Aquests acords privats són legals a Luxemburg, però poden ser objecte de disputes jurídiques fora del país, si les autoritats fiscals d'altres països els consideren inadequats.