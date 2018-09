Iceta proposa reformar l'Estatut i la Constitució

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha defensat aquest dimarts fer una "reforma en paral·lel" de l'Estatut i la Constitució, sobre la proposta d'un referèndum per a l'autogovern a Catalunya que va fer aquest dilluns el president del Govern central, Pedro Sánchez.





Iceta creu que a la Carta Magna cal més autogovern per a Catalunya, però seria positiu fer aquesta reforma paral·lela.





"La Constitució farà enguany 40 anys, i s'han fet un parell de reformes molt petites, però no una revisió" del que es va crear com una posada en marxa del sistema autonòmic, ha afirmat, i ha reconegut que abans cal que hagi acord.





Ha afirmat que el referèndum ha de ser sobre autogovern, perquè "un referèndum sobre la independència no solucionaria, perquè dividiria la societat catalana" entre vencedors i vençuts.





"Si els catalans volguessin ruptura, ja la tindríem. Ja hauríem tingut en una majoria de més del 50%" en les eleccions anteriors, s'ha observat en declaracions a TV3, i ha afegit que els independentistes no tenen al Parlament dels dos terços necessaris per acordar grans canvis.





"Cal descartar les vies unilaterals, que ja s'ha vist que porten al desastre", ha dit, i ha defensat la proposta de Sánchez d'un nou acord sobre autogovern i proposar-ho a votació, sobre el que creu que hauria de parlar primer entre les forces polítiques catalanes, i buscar majories.





TORRA





Sobre la conferència que donarà la tarda d'aquest dimarts el president de la Generalitat, Quim Torra, al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), ha explicat que en representació del partit assistirà la diputada Eva Granados, i ha lamentat que es faci en el teatre: "el normal és que ho faci al Parlament i puguem discutir entre tots".





En ser preguntat per l'estratègia que plantejarà Torra, ha demanat "que no tanqui la porta al diàleg", i ha afirmat que no creu que sigui saltar-se la llei perquè seria repetir un error que ha tingut costos molt elevats, en les seves paraules.