Albert Figueras retrata els avenços de la humanitat a 'La próxima frontera'

Albert Figueras analitza els èxits de la humanitat en la seva obra 'La próxima frontera. ¿Qué nos hace humanos?' (Plataforma Editorial), en què desenvolupa el concepte de frontera com un avanç, no com una divisió territorial.





Per a Figueras, grans fites com trepitjar la Lluna o arribar al Pol Sud són comparables a ser capaços d'enviar un correu electrònic d'una punta del món a l'altra, i tots ells tenen com a denominador comú la voluntat de l'home de voler arribar més enllà del límit establert.





La idea de frontera també suggereix la diferència entre el conegut i el desconegut, així com la seguretat entre la veritat i la por a la incertesa. Per això, creuar aquest pas suposa canvis en la manera de pensar i un nou horitzó de possibilitats.





'La próxima frontera' proposa un viatge des que l'Homo sapiens va començar a caminar en algun lloc d'Àfrica fins a ser capaç de connectar-se a les xarxes socials. Es tracta d'un trajecte poc convencional a la recerca del límit amb les màquines i la diferència amb els animals.





Figueres (Barcelona, 1961) és metge i docent a la Universitat de Barcelona. Ha escrit els assajos 'Pequeñas grandes cosas', 'Ubuntu' i ' Pura felicidad', així com obres de ficció en català.