4 claus per deixar enrere la depressió postvacacional

Acaba l'agost i amb ell les vacances d'estiu, ja que segueix sent el mes per excel·lència per respirar una mica a la feina. Setembre sona a la tornada a l'escola, més despeses, tornar a treballar i a esperar gairebé un altre any per tornar a viatjar, descansar o allò que un prefereixi.





Qui no ha mirat ja quin és el següent pont per fer una escapada? O com cau el Nadal aquest any? Mentrestant, toca matinar i dir adéu als dies de platja, muntanya, mar, turisme rural o el que cadascú hagi triat.





El concepte de depressió postvacacional existeix. És un trastorn real que, encara que no és greu, pot produir falta d'energia, ansietat, dèficit de concentració o tristesa.





Però tornar a la feina no necessàriament ha de ser tan dur. Els experts de WowTrip proposen alguns consells per superar aquest sotrac i fer que el conjunt de l'any tingui una mica d'aquestes apreciades vacances.





DORM BÉ





Sí, no és el mateix dormir a casa teva que en un hotel de luxe, o en una caseta amb encant escoltant de fons les ones del mar, però, els experts coincideixen que per poder reenganxar-te al ritme de la rutina, és fonamental donar-li protagonisme al descans.





Cal tornar a acostumar el cos perquè no sigui tan costós matinar i posar de nou a funcionar el cap, així que posa't una hora límit per anar al llit i compleix l'horari que t'has proposat perquè els dilluns, siguin menys dilluns .











HIDRATA'T I CUIDA LA DIETA





Després dels excessos de les vacances, que has comès sí o sí, cal reenganxar-se al dia a dia amb un mim extra al teu cos. Els quilets de més s'acumulen amb els desitjos de vacances que ens hem regalat: xocolata belga, pastissos de pessebre, cervesa alemanya, formatges de França, pizza i pasta italiana, esmorzars extra dels hotels, etc. No és que et posis a dieta i de sobte et treguis tot, però recorda introduir en el menú verdures, amanides (que encara hi som a temps), peixos, i tot tipus de complements equilibrats reduint la ingesta d'alcohol i de dolços o greixos.





El cos ho agrairà i la ment estarà més clar. Sabem a més que al setembre, els gimnasos s'omplen, però no està de més que entre els teus objectius estigui fer una mica d'exercici i mantenir-te en forma. Ja saps, mens sana in corpore sano.





LLISTA D'OBJECTIUS





Una bona forma de motivar-te és fer-te amb la teva llibreta o la teva agenda d'objectius i establir-te un temps per complir-los. T'agradaria començar a cuinar sushi? Vols estudiar un nou idioma? Estàs pensant en fer teatre? Sempre estàs a temps d'aprendre alguna cosa nova, així que, posa't a això.





No hi ha millor manera de "tornar a l'escola" que motivant-se amb alguna cosa nova de fer. Això t'ajudarà a no portar-te feina a casa, rendir més en la teva jornada laboral, conèixer gent, i, en conseqüència, estar més motivat en el teu dia a dia. Estableix unes pautes que siguin "reals" (no esperis córrer la marató de Nova York el mes que ve si en un esprint de 20 metres et quedes sense alè) i ves a per això. El més important, que continuïs gaudint.









APROFITA EL CAP DE SETMANA





Sempre ens quedarà ... el cap de setmana: Si bé la tornada a la feina és dura, normalment els caps de setmana queden per descansar i renovar les energies que consumim diàriament. Proposa't aprofitar el cap de setmana amb plans que et animin a arribar al dilluns amb més energia i bones sensacions.





Pots desquitarte aquesta costa de setembre amb una escapadeta a alguna ciutat europea fent la maleta i deixant-te sorprendre pel destí que està esperant la teva arribada. Si assenyales en el calendari algun cap de setmana especial, el teu dia a dia es farà més curt i si és amb destinació sorpresa, millor que millor.