Defensa paralitza la venda de 400 bombes a l'Aràbia Saudita

El Ministeri de Defensa ha paralitzat la venda a l'Aràbia Saudita de 400 bombes de precisió làser de l'Exèrcit espanyol que podrien ser utilitzades per a bombardejar Iemen.





El departament dirigit per Margarita Robles hauria iniciat els tràmits per deixar sense efecte el contracte signat entre Espanya i Aràbia Saudita en l'estiu de 2015 i va tornar els 9,2 milions d'euros abonats per aquest material que es troba en una base militar de l'Aragó a l'espera que els compradors recollissin el material bèl·lic.





Aquest contracte per a la venda de 400 bombes s'emmarca dins de l'Operació Tempesta de la Fermesa i Devolució de l'Esperança que lidera Aràbia Saudita contra els hutíes, opositors al que aquesta coalició de països àrabs considera govern legítim iemenita.





La signatura de l'acord, explica la cadena Ser, va començar a l'estiu de 2015 amb el llavors ministre Pedro Morenés, va continuar amb María Dolores de Cospedal i finalitzarà ara amb l'actual titular.





La petició formal de compra per part de l'Aràbia Saudita es va fer a l'empara de la resolució 2216 de Nacions Unides que en cap paràgraf empara la venda d'armament militar per utilitzar al Iemen.